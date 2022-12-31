بالصور حلس: آن الآوان لتحقيق المصالحة الوطنية.. وحكومة "نتنياهو"ستذهب ويبقى شعبنا هو ملح الأرض

أكد أحمد ماهر حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم السبت، أن فلسطين بوصلة الأمة وعنوان مجدها وانتصارها، ونحن على ثقة بأمتنا العربية ولن يشوهها المطبعون، والشعوب التي ترفع العلم الفلسطيني وتتوشح بالكوفية وتهتف لفلسطين ومن أجلها هي حقيقة أمتنا.

وقال حلس خلال كلمة له في مهرجان "انطلاقة فتح الـ58" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة:" إننا نؤكد التزامنا وتمسكنا بمنظمة التحرير ممثلا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني؛ هذه المنظمة التي سجلت انجازًا لشعبنا والتي رفعت صوت حقنا في كل محفل يجب أن نحافظ عليها"، مضيفاً:" لا البدائل ولا أي شكل من أشكال القفز عن شرعيتها يمكن أن يحقق لنا أي مكسب، ومنظمة التحرير يجب أن نسعى من أجل تطويرها وتفعيلها باعتبارها وطننا المعنوي الذي يجب أن نحافظ عليها".

وتابع :" يجب تنفيذ قرارات المجالس الوطنية والمركزي بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الذي لم يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات ولا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني ملتزمًا من جانب واحد وإنما يجب أن يكون موقفنا من هذه القضايا هو الموقف الذي يصون الحقوق ويحافظ على مصالح شعبنا"، مؤكداً أن مصير الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن يكون مصيرها أفضل من مصير سابقاتها وهذه الحكومة ستذهب كما غيرها من الحكومات العنصرية ويبقى شعبنا هو ملح الأرض

كما أكد حلس في كلمته عدم وجود أي أفق يمكن أن يبعث على الأمل في ظل هذه الحكومة الجديدة التي تستهدف شعبنا وحقوقنا ومقدساتنا، مشدداً على أن "فتح" ستبقى على الطريق الصحيح حتى يتحقق الانتصار وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

وقال:" شعبنا يتطلع لوحدة الموقف والأداء، وباسم هذه الحشود الوفية لفلسطين نقول آن الآوان لتحقيق المصالحة الوطنية وإن كان هناك قضايا نختلف عليها فبالتأكيد لا نختلف على قضايا الشهداء والجرحى والأقصى وهناك الكثير مما نتفق عليه وهناك الكثير مما نختلف عليه لكن ما نتفق عليه أكبر".

وأضاف:" نحن في فتح جاهزون لتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وآخرها ما تم الاتفاق عليه في الجزائر ومستعدون للذهاب لتحقيق الهدف السامي لشعبنا لتحقيق الحرية والوحدة وتحقيق أهدافنا الوطنية ولننزع الذرائع من أولئك الذين يحبون أن يتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه شعبنا بذريعة الوضع الداخلي".

ووجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في كلمته رسالة لكافة القوى، قائلاً:" باسم فتح نمد أيدينا لكل القوى والفعاليات وأبناء شعبنا لنعمل معًا من أجل هذا الهدف السامي".

وبشأن ملف الأسرى، أكد حلس أن الأسرى يمثلون كبرياء هذا الشعب وهذه الأمة، و الشهيد ناصر أبو حميد يمثل عنفوان الحركة الأسيرة، مؤكداً أن فتح لن تتخلى عن حرية الأسرى ولن يكون هناك أمن أو استقرار بدون حرية هؤلاء الأسرى الأبطال

وقال :" حرية جثامين الشهداء ستبقى هدفًا لا بد أن يتحقق ويجب أن يكون جهدنا جميعًا في 2023 لموضوع الأسرى على المستوى الوطني والعالمي والجماهيري والسياسي وفي كل المحافل الدولية، ويجب أن يمارس الضغط الحقيقي الذي يجب أن يثمر بتحرير أسرانا وجثامين شهدائنا ونحن قادرون على ذلك حينما تتوحد المواقف والجهود ولا يوجد ما يمنع أن نقف وقفة عز مع الأسرى والشهداء جثامينهم".

وحول رواتب المقطوعة والشهداء، قال حلس :" ستبقى قضاياكم وحقوقكم مصانة وسنقاتل من أجلها، و تساميتم على الجراح ونعاهدكم بأن كل المظالم ستبقى قضية ليست موسمية أو شعارا، وسيكون عام 2023 هو العام الجاد من أجل رفع كل المظالم من أجل الشهداء والموظفين المقطوعة رواتبهم ومن أجل كل الذين يشعرون بالقهر والظلم".

وختم حلس كلمته للجماهير، قائلاً:" كنتم أكبر من قيادتكم واليوم تبرهنون أنكم أنتم القيادة ومن تشقون الطريق نحو الثورة والتحرير والاستقلال".