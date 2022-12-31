مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين بالرصاص

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت31/12/2022م، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المقتحمة مدينة جنين.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن مقاومون أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي إقتحمت قرى: عرانة، وعربونة والجلمة شمال شرق جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرى: عرانة، وعربونة والجلمة شمال شرق جنين، وشنت حملة تفتيش وتدقيق في كاميرات المراقبة،اندلعت على إثرها مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وتشهد عمليات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال والمستوطنات الصهيونية في مدن الضفة والقدس، ارتفاعاً كبيراً في معدلاتها خاصة خلال الأيام السابقة، وذلك رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

يذكر أن عمليات إطلاق النارضد قوات الاحتلال تنفذها الكتائب والمجموعات التي تتشكل في الضفة الغربية، والمعروفة بكتائب سرايا القدس، وأبرزهما كتيبتي جنين ونابلس"، بالإضافة لمجموعات عرين الأسود في نابلس.