"الدفاع الروسية" تعلن تصفية أكثر من 300 جندي أوكراني خلال 24ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الصادر، اليوم السبت ، أن قواتها قامت أثناء عملياتها الهجومية على محور جنوب دونيتسك بتحرير بلدة دوروجنيانكا بمقاطعة زابوروجيه، فيما تجاوزت الخسائر الأوكرانية 300 فرد على عدة محاور.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن العدو خسر أكثر من 50 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وما يصل إلى 140 جنديا إضافة إلى 5 دبابات على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وأكثر من 80 جنديا آخرين على محور دونيتسك، حيث واصلت القوات الروسية تنفيذ عمليات هجومية.

وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير الدفاع الروسية: