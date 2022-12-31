بث مباشر مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني الان-بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول يلاشوت

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: حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، فيما خط الدفاع: جوردي ألبا، كريستنسن، جوليس كوندي، بالدي، أما خط الوسط: بيدري، سرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

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