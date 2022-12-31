البرق ينهي حياة شاب سعودي كان يلتقط صورة سيلفي

كشفت صحيفة "المدينة" السعودية ان شاباً "كان يلتقط بعض الصور ومقاطع فيديو للأمطار برفقة أصدقائه، ليفاجأ بصعقة برق توفي على إثرها".

ولفتت إلى أن اثنين من أصدقائه أصيبوا ونجا ثالث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المخواة العام.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، قد أصدرت بيانا حذرت خلاله من "خطورة استخدام أجهزة الاستقبال وخاصة الهواتف الجوالة أثناء حدوث الرعد والصواعق وهطول الأمطار".

وعلل البيان ذلك بأن "هذه الأجهزة ذات قدرة عالية على جذب الشحنات الكهربائية التي تحملها الصواعق مما يتسبب تعرض مستخدميها لإصابات قد تصل إلى حد الوفاة في أحايين كثيرة "، وفقا لتعبيره.

وتشهد مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية حالة طقس غير مستقرة، حيث تسقط أمطار غزيرة تصحبها ظواهر متعددة مثل البرق والرعد، وسيول الأودية والشعاب وغيرها من الظواهر التي يعرفها سكان تلك المناطق.