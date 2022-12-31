هدم شقتين لعائلة العرامين في واد الجوز بالقدس المحتلة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية عائلة شقتين تعودان لعائلة العرامين اليوم السبت 31/12/2022، على هدم منزلها في واد الجوز مع آخر يوم لعام 2022.

وأفادت مراسلتنا، بأن عائلة العرامين شرعت بهدم منزلها في حي واد الجوز، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك تفاديا للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليها في حال قامت هي بعملية الهدم.

وقال مصطفى عرامين "منذ عام تقريبا تلقيت أنا وشقيقي محمد إخطارا بهدم منزلنا المكون من طابقين، ورغم محاولاتنا لتقديم استئناف ضد هذا القرار الجائر، الا أن محكمة الاحتلال رفضته".

وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء، ففي عام 2022، قام الاحتلال بهدم وتدمير 1,058 مبنى (353 مبنى سكني و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم قسري يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم قسري، وتصدرت محافظة القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكني و176 منشأة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية العام 128 منزلاً في القدس المحتلة ن للتنغيص على المقدسيين وتهويد الأراضي المقدسية .