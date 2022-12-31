بالصور أحداث متفرقة لـعـــــام 2022 بعدسة "فلسطين اليوم"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:09 م
31 ديسمبر 2022
صواريخ القبة.JPG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

جيش الاحتلال يبدأ بإزالة معبر كارني شمال قطاع غزة ويقيم عائق أمني (2).JPG
اهالى الاسرى.JPG
انطلاقة الجهاد الاسلامي (2).jpg
انطلاقة الجهاد الاسلامي (1).jpg
انتشار عناصر الشرطة على حدود غزة بعد هروب عميل من سجن الامن الداخلى بغزة (3).JPG
الغرفة المشتركة (2).JPG
الطفلة رهف يداي وقدماي سبقتني إلى الجنة (2).JPG
الشهيد تيسير الجعبرى وحدة الساحات.JPG
 

سرايا القدس الوحدة الصاروخية معرجان وحدة الساحات (4).jpg
سرايا القدس الوحدة الصاروخية معرجان وحدة الساحات (3).JPG
سرايا القدس الوحدة الصاروخية معرجان وحدة الساحات (2).JPG
سرايا القدس الوحدة الصاروخية معرجان وحدة الساحات (1).jpg
زيتون.JPG
دبغ الجلود في غزة.. الصراع من أجل البقاء (2).jpeg
دبغ الجلود في غزة.. الصراع من أجل البقاء (1).jpeg
خليل عواودة (4).JPG
خليل عواودة (3).JPG
خليل عواودة (2).JPG
حريق ابو ريا (3).JPG
حريق ابو ريا (2).JPG
حريق ابو ريا (1).JPG
حرق مخدرات.JPG
حرق اكشاك البحر.JPG
جيش الاحتلال يبدأ بإزالة معبر كارني شمال قطاع غزة ويقيم عائق أمني (3).JPG
وحدة الساحات (2).JPG
وحدة الساحات (1).JPG
ناصر ابوحميد (3).JPG
ناصر ابوحميد (2).JPG
ناصر ابوحميد (1).JPG
مونديال قطر 2022 ينعش كافتيريات قطاع غزة (3).JPG
مونديال قطر 2022 ينعش كافتيريات قطاع غزة (1).JPG
مواطنون يشاهدون مباراة المنتخب المغربي عبر شاشة تلفاز قديم على إحدى الطرقات بقطاع غزة (4).JPG
مواطنون يشاهدون مباراة المنتخب المغربي عبر شاشة تلفاز قديم على إحدى الطرقات بقطاع غزة (3).JPG
مواطنون يشاهدون مباراة المنتخب المغربي عبر شاشة تلفاز قديم على إحدى الطرقات بقطاع غزة (2).JPG
مواطنون يشاهدون مباراة المنتخب المغربي عبر شاشة تلفاز قديم على إحدى الطرقات بقطاع غزة (1).JPG
كرة القدم غزة (1).JPG
قصف غزة (2).JPG
قبور شهداء حريق عائلة ابوريا.JPG
فصائل العمل الوطني والإسلامي تنظم فعالية شعبية رفضا للحصار وسرقة الثروات الطبيعية والغاز.JPG
طقس.jpg
طقس.jpeg
صناعة السجاد اليدوي في غزة حرفة تراثية صامدة في وجه الزمن (2).JPG
صالة سعد صايل مبارة المغرب والبرتغال (2).JPG
سرايا القدس كتائب القسام خلال زيارة المرابطين شمال القطاع (2).JPG
سرايا القدس كتائب القسام خلال زيارة المرابطين شمال القطاع (1).JPG
سرايا القدس الوحدة الصاروخية معرجان وحدة الساحات (13).jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات