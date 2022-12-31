وزير الخارجية الإيراني : نتنياهو يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:20 ص
31 ديسمبر 2022
جماهير قطاع غزة داخل صالة سعد صايل تتابع مباراة ايران ضد امريكا (21).JPG
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنه "لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهر وطبيعة هذا الكيان".

وأضاف كنعاني في تغريدة عبر "تويتر": أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعية عبر تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران".

وتابع كنعاني في تغريدة أخرى: "إسرائيل غارقة في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأتها، وما تقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة تفسير واضح لأزمة الهوية التي تعاني منها إسرائيل".

 

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