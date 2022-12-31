بالفيديو ســرايا القــدس-مجموعات برقين وكتائب الأقصى تستهدفان جنود الاحتلال غرب جنين

أعلنت سرايا القدس- مجموعات برقين وكتائب شهداء الأقصى، صباح اليوم، أنها نفذت مساء أمس، عمليتي إطلاق نار مشتركة استهدفت جنود الاحتلال غرب جنين.

وقالت سرايا القدس- مجموعات برقين، وكتائب شهداء الأقصى، في بيان مشترك: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من استهداف بوابة عربونة والبرج العسكري على الجدار الفاصل بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وعادوا لقواعدهم بسلام".

وأضافت :"تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز بصليات كثيفة من الرصاص وعادوا لقواعدهم بسلام".

ويُشار إلى أنه يقوم مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين بشكل مستمر بعمليات إطلاق نار مركزة على حواجز جيش الاحتلال التي تحيط بمدينة جنين ويوقعون في بعض الأحيان إصابات مؤكدة.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايا القدس - مجموعات برقين :::..

...:::كتائب شهداء الأقصى:::...

بعون الله وتوفيقه نفذت سرايا القدس- مجموعات برقين وكتائب شهداء الأقصى، المهمات الجهادية التالية:

يوم الجمعة 30/ديسمبر/2022 الساعة: 03:35م

العملية الأولى: استهداف بوابة عربونة والبرج العسكري

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من استهداف بوابة عربونة والبرج العسكري على الجدار الفاصل بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وعادوا لقواعدهم بسلام.

يوم الجمعة 30/ديسمبر/2022 الساعة: 04:00م

العملية الثانية: استهداف حاجز الجلمة العسكري.

حيث تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز بصليات كثيفة من الرصاص وعادوا لقواعدهم بسلام..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

سرايا القدس - مجموعات برقين

كتائب شهداء الأقصى

السبت 31/ديسمبر/2022