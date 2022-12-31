طقس اليوم: أجواء غائمة الى صافية وباردة نهاراً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2022-12-31، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: 2023-01-01

يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .