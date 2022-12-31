طقس اليوم: أجواء غائمة إلى صافية وباردة نهاراً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:42 ص
31 ديسمبر 2022
الطقس.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2022-12-31، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: 2023-01-01

يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات