سعر غرام الذهب النهاردة السبت 31 ديسمبر 2022 في مصر

سعر غرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث يحظى سعر الذهب في مصر باهتمام واسع من قبل الكثيرين، لا سيما التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج و يرغبون بشراء الذهب، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31-12-2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في أسواق مصر خلال تداولات اليوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، تزامناً مع استقرار "المعدن النفيس" عالمياً.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

و ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات صباح اليوم ليصل إلى مستوى 1840 جنيها للشراء، و1868.5 جنيه للبيع، مقابل 1811.5 جنيه للشراء، و1831.5 جنيه أمس، بحسب موقع آي صاغة الذي يرصد سعر المعدن النفيس إلكترونياً.

وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر خلال مستهل تداولات اليوم ليسجل 1380 جنيها للشراء، و1401.5 جنيه للبيع، مقابل 1358.5 جنيه للشراء، و1328.5 جنيه للبيع أمس، بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، و بلغ نحو 1610 جنيها للشراء، و1635 جنيها للبيع، مقابل 1595 جنيها للشراء، و1620 جنيها للبيع أمس، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم نحو 14060جنيها.

وجاء سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 14255 جنيها خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022.