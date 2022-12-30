سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31-12-2022، و يحظ سعر صرف الدولار في مصر باهتمام واسع في مصر، حيث يبحث العديد من المصريين عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في التعاملات اليومية، و يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الدولار و العملات الأخرى في مصر، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الدولار في بنوك مصر و السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في مصر مقابل الجنيه صباح تعاملات السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

واقترب سعر الدولار في مصر هذه الأيام من 25 جنيهاً بعدما كان أقل من 19 جنيها في مارس/ آذار الماضي، فيما يتراوح سعره في السوق السوداء بين 28 و31 جنيهًا للدولار، بعد قرار رفع الفائدة الأخير بمعدل 3%.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستقر سعر الدولار في مصر في التعاملات الصباحية اليوم لدى البنك المركزي المصري؛ عند مستوى 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

و بحسب صفحات التواصل الاجتماعي، فتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة السابقة بين 32 و36 جنيهاً وتصل إلى 38 جنيهاً في مناطق الصعيد، وذلك قبل أن يتراجع الدولار في السوق السوداء بمتوسط 6 دولارات ليتداول بين 28.50 جنيه و30 جنيها مساء أمس، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وقرارات البنك المركزي الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي: 24.74 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 24.74 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 24.72 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع

الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع

واستقر سعر صرف الدولار اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

كما بقي سعر صرف الدولار في تعاملات بنك مصر اليوم، مستقرا عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) صباح تعاملات اليوم، ليتداول عند 24.70 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، مقابل 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع في تعاملات الأمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.