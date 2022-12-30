صور.. الكشف عن سبب وفاة سالي فاضل المذيعة في قناة سوريا دراما وموعد الدفن .. وفاة سالي فاضل

سبب وفاة سالي فاضل المذيعة والصحفية في قناة سوريا دراما اليوم الجمعة 30-12-2022 ، ويبحث الالاف من الأشخاص عبر محرك جوجل الشهير عن سبب وفاة المذيعة سالي فاضل الشهيرة بعد أن ضج الخبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة من كتابة فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي سنوضح التفاصيل الكاملة حول النبأ المدوي بوفاة سالي فاضل حيث تصدر اسمها قائمة التريند فيما بدأ المتابعون واشخاص في التغريد عبر حساباتهم الرقمية في الترحم عليها وفي هذا الاطار نقلنا لكم بعض من التغريدات وكل ما عليكم سوى المتابعة الكاملة حتى النهاية وهي على النحو التالي:

سبب وفاة سالي فاضل المذيعة في قناة سوريا دراما

وبحسب ما تم تداوله بصورة رسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فإن سبب وفاة المذيعة والصحفية سالي فاضل ونتيجة تعرضها لحادث سير أليم ، إذ ان الحادث وقع جراء تدهور سيارة بجانب محطة الوقود على طريق حمس طرطوس ، وسوف نستكمل معكم باقي التفاصيل في الفقرة التالية.

هذا الحادث الدموع أدى إلى إصابة الإعلامية سالي فاضل البالغة من العمر اثنين وثلاثون عاما حيث كانت الصحفية سالي فاضل متواجدة داخل المركبة ، وعبر سيارة اسعاف نقلت المذيعة إلى مستشفى تلكخ الوطني ، وعن موعد دفن جثمانها فهو التالي.

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موعد دفن الصحفية سالي فاضل

وحتى عند كتابة هذه المقالة التي شرحنا فيها سبب وفاة المذيعة سالي فاضل ، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد دفن الصحفية سالي فاضل من قبل عائلاتها لكنه من المتوقع ان يكون خلال الساعات المقبلة من امام منزلها في سوريا .

وفاة المذيعة سالي فاضل

نجلاء السعدي علقت : " ببالغ الحزن والأسى أنعي إليكم وفاة زميلتي في قناة سوريا دراما المذيعة الشابة سالي فاضل إثر حادث سير أليم أودى بحياتها الرحمة والغفران لروحها .. والصبر والسلوان لذويها لاحول ولا قوة الا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وفاة المذيعة في التلفزيون السوري الرسمي "سالي فاضل" إثر حادث سير#سوريا_بوست pic.twitter.com/6yAjhh00ny — Souria Post - سوريا بوست (@souriapost) December 30, 2022

خلود علقت وفاة المذيعة سالي فاضل :" وفاة الزميلة سالي فاضل ابنه مدينة جبلة المذيعة في قناة دراما من جراء حادث سير اليم، لروحها الرحمة ولذويها وللزملاء والزميلات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الاجر والعزاء..".

من هي سالي فاضل ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها استفسار الجمهور حول سبب وفاة الصحفية سالي فاضل وضعنا لكم نبذة عامة أي السيرة الذاتية عن سالي فاضل حيث بدأت سالي عملها في تلفزيون سوريا دراما منذ عام 2014 وكانت تقدم برامج المنوعات .