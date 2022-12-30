الخارجية القطرية تدين خطط حكومة الاحتلال الاستيطانية

أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة خطط حكومة الاحتلال الجديدة لتطوير الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس.

و أعربت الخارجية القطرية في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان.

كما أدانت الخارجية الاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما عبرت الخارجية، عن قلقها البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

و طالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد البيان، تأكيد موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على دعمها الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.