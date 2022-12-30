مسؤول عسكري ايراني: ردنا سيكون مدمراً على تهديدات "اسرائيل"

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، اللواء غلام علي رشيد أن رد القوات الإيرانية سيكون مدمراً و حاسماً على تهديدات "إسرائيل" لمصالح طهران.

و قال اللواء رشيد في تصريح له أن التهديدات الإسرائيلية لمصالح ايران و امنها تتم بدعم أمريكي، مشيراً الى أنه يجب تذكير الأعداء خارج المنطقة بأن القوات الإيرانية المسلحة ستقاتل الأعداء بقوة مركّبة، والتي ستكون قوة مدمرة.

وأضاف أن "أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي لإيران وتوفر قواعد ومنشآت للكيان الصهيوني، فإن تلك القواعد ونقاط وانطلاق العدوان والهجوم على إيران، ستكون مستهدفة من قبل قواتنا المسلحة."

وأردف قائلا: "نحن جيل الحرب وتعلمنا الحرب بالحرب، ونأمل ألّا يسعى العدو لاختبار إرادتنا وقوتنا (القوات المسلحة) لأنه بالتأكيد لن يتحمل التكاليف.