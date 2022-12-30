بالصور تفاصيل عقد اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، في هذه الاثناء يواصل محبي عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، البحث عن تفاصيل عقده مع نادي النصر السعودي، خاصة قبل إعلان إدارة نادي النصر السعودي مساء اليوم الجمعة 30/12/2022م، عن التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة عامين ونصف، لهذا ونظراَ لعمليات البحث المكثفة والمستمرة عبر محرك قوقل "سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنوضح لكم تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

تفاصيل عقد رونالد مع النصر السعودي

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، واتفقت إدارة نادي النصر، مساء الجمعة، مع النجم السابق لمانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على كافة تفاصيل انتقال اللاعب للنادي السعودي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي





شروط توقيع رونالدو للنصر السعودي

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، فيما أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي أنهى اتفاقه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله حول بنود الصفقة والمقابل المادي، ويتبقى فقط الإجراءات النهائية، والإعلان الرسمي قد يكون مطلع الأسبوع المقبل، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وبينت الصحيفة، أن قيمة انتقال رونالدو إلى النصر تبلغ 800 مليون ريال سعودي، سيتم تمويلها من جانب أحد الشركات الراعية لنادي، بعد استراتيجي متكامل يمتد لـ 3 أعوام، وستكون هذه المرة الأولى التي سينتقل فيها كريستيانو رونالدو إلي فريق خارج قارة أوروبا، حيث بدأ اللاعب مسيرته في صفوف سبورتنج لشبونة، ولعب لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

ما هو راتب رونالدو مع النصر وتفاصيل عقده

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويقضي رونالدو عطلته “حاليا” في دبي، ومن المقرر أن يصل إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي النصر “حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية”.

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يذكر أن رونالدو فسخ تعاقده “مؤخرا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو على عقده مع نادي النصر السعودي

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وفي 11نوفمبر الماضي ، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رسميا رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه "الشياطين الحمر"، وبشكل فوري، بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي: جاء فيه: "يعلن مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي بالتراضي وبشكل فوري، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر السعودي

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقد انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي رسميًا، لينضم بداية من شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، قد أكدت أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

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وبحسب "ماركا"، سيبلغ الراتب السنوي لرونالدو كلاعب قرابة 200 مليون يورو سنويا، على أن يرتفع هذا الراتب الكبير مع عمله سفيرا لملف كأس العالم. وأوضحت الصحيفة أن من الممكن إبرام الاتفاق رسميا بمجرد أن يتوجه رونالدو إلى الرياض لتوقيع العقد، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

#عاجل | #النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف. — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) December 30, 2022

قيمة عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وفي 11نوفمبر الماضي ، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رسميا رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه "الشياطين الحمر"، وبشكل فوري، بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي: جاء فيه: "يعلن مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي بالتراضي وبشكل فوري، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

تفاصيل انضمام رونالدو للنصر السعودي

في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه "الشياطين الحمر"، وبشكل فوري، بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي: جاء فيه: "يعلن مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي بالتراضي وبشكل فوري.

يقدم النادي الشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار الفترتين اللتين قضاهما في أولد ترافورد وسجل خلالهما 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل،في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

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الجميع في مانشستر يونايتد يواصلون التركيز على استمرار الفريق في التقدم والتطور تحت قيادة المدرب إريك تن هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح في أرض الملعب"، في مقالنا تفاصيل عقد تفاصيل اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي- راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر

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