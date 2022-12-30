بيني غانتس يحذر خلفه غالانت من انقسام وزارة الحرب

ذكرت القناة العبرية الـ 12 أن وزير حرب الاحتلال السابق بيني غانتس، حذر يوآف غالانت من انقسام الوزارة، وسيطرة من أسماهم بـ "المتطرفين" عديمي الخبرة على "أمن إسرائيل".

و قال غانتس خلال لقاء جمعهما في مقر وزارة الحرب بـ "الكرياه": "بالأمس، عندما نزلت للمرة الثانية في حياتي من الطابق 14 في الكرياه مع فهم أن المسؤولية عن أمن إسرائيل قد نزلت من على كاهلي، شعرت بشعورين متضاربين. راحة - في الليالي التي يمكنني النوم فيها على التوالي دون الجلوس في حفرة أو الانتظار بجانب الهاتف الأحمر. ومن ناحية أخرى، خوف حقيقي على أمن إسرائيل، الذي يعتمد الآن على أهواء المتطرفين عديمي الخبرة".

و تابع قائلا: "عندما التقيت اليوم مع خلفي يوآف غالانت، قلت له اني منزعج جدا من انقسام الوزارة وتداعيات التصرفات المتطرفة في الحكومة والتي قد تكون لها آثار استراتيجية".

وقال: إنه "أعر بالرضا و أنا أغادر منصبي، ولكن بقلق حقيقي على أمن إسرائيل".