كمبوديا: 26 قتيلا جراء حريق في فندق وكازينو

أفاد رئيس الوزراء الكمبودي، اليوم الجمعة، بمقتل 26 شخصا جراء حريق اندلع في فندق وكازينو في كمبوديا، حيث جرت عملية إنقاذ واسعة النطاق في الموقع الذي كان يتواجد فيه مئات الأشخاص عند وقوع المأساة.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون سن، "إنها مأساة في موسم احتفالات نهاية العام".وكان أكثر من ألف زبون ونحو 500 موظف في مجمّع "غراند دايموند سيتي" عند اندلاع الحريق.

واندلع الحريق ليل الأربعاء الخميس في هذا المجمّع الترفيهي الذي يقع في بويبت، وهي مدينة كمبودية على الحدود مع تايلاند.

ووفق المصادر الاعلامية، ارتفعت حصيلة القتلى منذ الخميس، بينما تمّ العثور على 26 جثّة وفقا لآخر حصيلة تلقّتها وكالة فرانس برس من سيك سوخوم ممثل مقاطعة بانتي مين شاي، ويمكن أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث. وتحدث سيك سوخوم عن تسجيل نحو مئة جرحى.