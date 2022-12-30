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بالفيديو
صاعقة قوية تضرب مدينة جدة في السعودية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:42 م
30 ديسمبر 2022
صاعقة قوية تضرب مدينة جدة في السعودية
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