بالفيديو صاعقة قوية تضرب مدينة جدة في السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:42 م
30 ديسمبر 2022
ارشيفية
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صاعقة قوية تضرب مدينة جدة في السعودية

 

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