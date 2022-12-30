اندلاع حريق هائل بـ"سيتي بارك" في جدة

ذكرت وسائل اعلام عربية، اليوم الجمعة، أن حريقًا هائلًا اندلعفي مهرجان "سيتي بارك"، الواقع على امتداد شارع فلسطين شرقا بمحافظة جدة السعودية.

وحسب شهود عيان، فقد شوهدت ألسنة النيران والدخان المتصاعدة من الحريق من على مسافات بعيدة في موقع المهرجان، والذي يضم عددا من الألعاب الكهربائية والأكشاك لبيع الملابس والمستلزمات الأخرى.

وأوضحت المصادر العربية، أن فرق الدفاع المدني هرعت للمكان لإخماد الحريق والسيطرة عليه، وجار بذل الجهود لاحتوائه وعدم انتشاره والعمل على عدم وصوله لبعض المستودعات القريبة من المكان.