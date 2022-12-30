بالفيديو عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أكد الهلال الأحمر، إصابة ٢٥ مواطنًا بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وذكرت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 25 مواطنا بالاختناق، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، جرى علاجهم ميدانيا.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مدخل قرية أوصرين جنوب شرق نابلس، بعد تشييع جثمان الشاب عمار مفلح.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 12 مواطنًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح في بلدة أوصرين بنابلس.

وفي كفر قدوم، أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بإصابة 7 مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع صوب المتظاهرين في مسيرة كفر قدوم، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق.

مقطع فيديو من مواجهات قلقيلية: