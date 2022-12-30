بالصور 10 إصابات جراء انقلاب حافلة بشارع الرشيد غرب غزة

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بانقلاب حافلة ركاب في حفرة جانبية في شارع الرشيد غرب غزة.

وحسب المصادر، فقد انقلبت الحافلة داخل حفرة كبيرة قرب مفرق النابلسي بشارع الرشيد غرب مدينة غزة، بعد اصطدامها بسيارة، ما أسفر عن عدد من الاصابات جراء الحادثة، دون تحديد طبيعتها.

ولاحقًا، أكدت شرطة المرور بغزة، وقوع حادث تصادم بين حافلة كبيرة تقل عدداً من الركاب ومركبة جيب من نوع كيا على شارع الرشيد "دوار النابلسي" غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه أدى لانحراف المركبتين ووقوعهما في حفرة كبيرة بجانب الطريق.

وذكرت أنه جرى انتشال 10 إصابات بين متوسطة وطفيفة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.









