"حكمة" سعودية تدخل ضمن القائمة الدولية في التاريخ

قالت صحيفة الرياضية اليوم الجمعة، أن الحكمة "عنود الأسمري" نجحت في أن تصبح أول حكمة كرة قدم للسيدات تحمل الشارة الدولية، وذلك بعدما تم اختيارها للدخول للقائمة الدولية للحكام لعام 2023.

وأضافت الصحيفة، أن الأسمري بدأت مشوارها في عالم التحكيم عام 2018، حيث أدارت العديد من المباريات في دوري السعودية للسيدات خلال الموسمين الحالي والماضي.

وأوضحت انه جرى اختيار الأسمري ضمن القائمة الدولية للحكام لعام 2023، لتصبح أول حكمة سعودية تدخل القائمة في التاريخ.

وأشارت إلى أنه تم اختيار الأسمري لتكون الحكم الرابع في نهائي دوري السعودية للسيدات لكرة القدم الموسم السابق.