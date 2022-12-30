قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة وتعترض موكب الشهيد "مفلح"

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن جنود الاحتلال أغلقوا حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأوضحت المصادر، أن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز ومنعوا المركبات من المرور في كلا الاتجاهين.

إلى ذلك، اعترضت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عورتا العسكري، موكب تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح، في طريقه إلى مسقط رأسه قرية أوصرين، جنوب شرق نابلس.

وسلم الاحتلال جثمان عمار مفلح، أمس الخميس، بعد احتجازه لمدة 27 يوما، والذي استشهد مطلع الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي "إسرائيلي" بإطلاق النار عليه مباشرة من نقطة صفر في بلدة حوارة، جنوب نابلس.