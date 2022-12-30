بالصور آلاف المصلين يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المصلين، ظهر اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدسة المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، حيث وصل المصلون من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل.

وبشكل شبه يومي يقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى ويقومون بتأدية صلوات تلمودية استفزازية للمرابطين والمصلين فيه.

وكانت دعت الهيئات المقدسية، أمس لتجديد الرباط في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لمخططات المستوطنين التي تهدف للسيطرة على المسجد الأقصى بشكل تدريجي في ظل الحكومة الصهيونية المتطرفة وخاصة وجود وزير الأمن القومي الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير.

وادى آلاف المصلين أدو صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.













