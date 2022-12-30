ممثل "الجهاد" في لبنان يلتقي سفير الجزائر ويدعو للاستفادة من تجربة الثورة الجزائرية

التقى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، في زيارة وداعية، سعادة السفير عبد الكريم الركايبي، في السفارة الجزائرية في بيروت.

وكانت فرصة للتأكيد على أهمية دور الجزائر في لمّ الشمل ودعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن تقدير الشعب الفلسطيني لجهود القيادة الجزائرية المثمرة، وتوجيه التحية للسفير الجزائري عشية مغادرته لبنان الذي مثل بلده فيه خير تمثيل.

وقد نوّه عطايا بالمكانة الخاصة للجزائر في قلوب الفلسطينيين عمومًا، ولا سيما أنها تجسد ثورة يُحتذى بها، قدمت ملايين الشهداء على طريق الحرية والاستقلال ودحر الاستعمار والإجرام، وتتميز بمواقفها المؤيدة والداعمة لفلسطين.

واعتبر أن التصدي للمؤامرات والخطر الصهيوني، يتطلب وحدة في المواقف وميادين المواجهة، ما يستلزم تعزيز العمل المشترك، لخوض المعركة المستمرة على مختلف المستويات والجبهات.

من جهته، رحب السفير الجزائري بممثل "حركة الجهاد الإسلامي"، وأشاد بالعلاقة مع قادة الفصائل الفلسطينية بشكل عام، خلال فترة عمله الدبلوماسي في لبنان، والعلاقة المتينة مع "حركة الجهاد" بشكل خاص، مثنيًا على دورها الرائد في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

وأكد على أن الجزائر ستبقى ثابتة على مواقفها المساندة لحركات التحرر الوطني وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء قدّم عطايا درع "فلسطين" تكريمًا للسفير عبد الكريم الركايبي.



