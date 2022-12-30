رفـــــض وانتقـــادات حادة لحكومة نتنياهو..؟!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:10 ص
30 ديسمبر 2022
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عبر العديد من الساسة والكتاب الصهاينة، الليلة الماضية، عن رفضهم لحكومة نتنياهو التي أدت اليمين القانونية أمام الكنيست.

وقال رئيس المعارضة الجديد يائير لابيد: "تركت لكم دولة بوضع ممتاز حاولوا الا تهدموها وسأعود قريبا".

بدوره، زعم رئيس حكومة كيان الاحتلال المكلف تنياهو قائلاً: "سأكون رئيس حكومة للجميع ". 

من جانبها قالت الكاتبة في صحيفة يديعوت أحرونوت سيما كدمون قائلةً: جئنا لنهدم، من الصعب ان نتمنى النجاح لهذه الحكومة، لكن إذا نفذت طموحها إسرائيل وسكانها سيكونون أكبر الخاسرين".

ومن ناحيته كتب الصحفي الصهيوني أشكون نبو قائلاً: يجب النضال ضد الحكومة حتى إسقاطها

وأضاف نبو:"حدث تاريخي في الكنيست، رئيس الكنيست أمير اوحانا مثلي الجنس، ورؤساء الحرديم شعروا بالخجل ولم ينظروا باتجاهه بالمرة

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