الصحة العالمية: المخاوف بشأن تفشي كورونا بالصين "مفهومة"

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في الصين "مفهومة"، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

وحض رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصين على مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.

وجاءت تعليقاته بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج على الرغم من زيادة الإصابات. لكن وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي قالت إن مثل هذه الإجراءات غير مبررة في الوقت الحالي في التكتل.

وقال تيدروس :"من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد- 19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية".

وأضاف :""في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها".

وتابع قائلاً :" أنه "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كوفيد وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

واكتظت المستشفيات في جميع أنحاء الصين في أعقاب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير، لكنها أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

وقالت الصين، هذا الأسبوع، إنها ستنهي الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى أراضيها، ما دفع العديد من الصينيين إلى وضع خطط للسفر إلى الخارج.

جدير ذكره أنه في الـ21 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قال تيدروس للصحافيين إن منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن التقارير المتزايدة عن حالات المرض الحادة في الصين.