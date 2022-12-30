3 إصابات برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلاً بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة واشتباكات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل:" أن شابا أصيب بشظية بالرقبة وآخر بالرصاص الحي في الصدر، إضافة لإصابة مسعف متطوع في الإغاثة الطبية برصاصة في الظهر، نقلوا إثرها للمستشفى".