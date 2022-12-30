إيران تبدأ مناورات "ذو الفقار" العسكرية للجيش الإيراني

بدأت مناورات “ذوالفقار 1401” المشتركة للجيش الإيراني، الليلة الماضية، بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية، اليوم الجمعة، عن العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم مناورات “ذو الفقار 1401” المشتركة للجيش الإيراني قوله :"أن هذه المناورات بدأت في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي".

وقال العميد شيخ:" إن وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات التي كانت موجودة في المنطقة العامة للمناورات منذ الأيام الماضية بدأت قبل قليل المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات”.

وأكد مسؤول عسكري إيراني بأن تلك المناورات تأتي تماشيا مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية بالإضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة.

