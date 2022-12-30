مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية بالداخل المحتل

قتل شاب، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار وقعت قبيل منتصف الليلة الماضية، في مدينة باقة الغربية بأراضي الداخل المحتل عام 1948.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في أراضي الداخل المحتل عام 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل الشاب جميل أبو حسين، بالعشرينات من عمره، في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية، في مدينة باقة الغربية في أراضي الداخل المحتل عام 1948.

وتعرض الضحية لإطلاق نار خلال تواجده في متجر بالمدينة، وفارق الحياة خلال عملية نقله وهو في حالة حرجة إلى المستشفى، وفشلت جميع محاولات لإنعاشه.

يذكر أن شقيق الضحية، أمير أبو حسين (25 عامًا)، وخاليه أحمد (33 عامًا) ومحمّد (41 عامًا) جميل شرقيّة من قرية جت، قتلوا في جريمة مزدوجة ارتكبت في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.