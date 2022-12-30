الطقس: أجواء صــــــافية وبـاردة اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:56 ص
30 ديسمبر 2022
طقس فلسطين- الطقس.jpg
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توقعت دائرة الارصاد الجوية، اليوم الجمعة2022-12-30، ان يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2022-12-31

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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