الطقس: أجواء صــــــافية وبـاردة اليوم

توقعت دائرة الارصاد الجوية، اليوم الجمعة2022-12-30، ان يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2022-12-31

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .