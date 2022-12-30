مصر ترفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى.. ما السبب!

وجه وزير الداخلية المصري محمود توفيق، اليوم الخميس، إلى مساعديه والقيادات الأمنية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد وما تشهدها من أعياد واحتفالات.

وأكد توفيق، خلال اجتماعًا له مع القيادات الأمنية في القاهرة، على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية.

وشدد الوزير المصري، على تفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال استخدام التقنيات الحديثة مع دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

ودعا إلى أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الانضباط.

كما وشدّد توفيق، على ضرورة اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

كما وأكد وزير الداخلية، على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الأشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الانساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، للحافظ على سلامة المواطنين.