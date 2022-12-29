تقرير كامل: الكشف عن طبيعة وسبب وفاة بيليه اللاعب البرازيلي .. ما سبب وفاة بيليه عن عمر 82 عاما

الكشف عن سبب وفاة اللاعب البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما اليوم الخميس 29-12-2022 ، وفي صورة مدوية تم الإعلان رسميا عن سبب وفاة بيليه صاحب الأسطورة الكروية وسط حزن خيم على كافة متابعيه وشجعيه في القارات الستة ومحرك جوجل الشهير قد سجل خلال الساعات الماضية القليلة عمليات بحث تخطت أكثر من 50 الف عملية بعد تم أعلنت وسائل الاعلام الدولية عن وفاته وعلى الفور قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة حول التقرير الطبي الذي كشف حقيقة وطبيعة مرض اللاعب بيليه وفي هذا الاطار نقل الفريق بصورة عاجلة بعض من التغريدات التي ابدى فيها الالاف من الأشخاص عبر حساباتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أهمها موقعي الفيسبوك وتويتر في وقت يتم التجهيز في مراسم دفن بيليه وهو التالي:

تفاصيل سبب وفاة بيليه اللاعب البرازيلي

وفي هذه السطور وضعنا لكم الإجابة الحقيقية عن سبب وفاة اللاعب بيليه اللاعب البرازيلي عن عمر يناهز 82 عاما نتيجة لإصابته بورم في القالون العام الماضي ، والجديد انه في يوم الثلاثاء الماضي تم نقل اللاعب بيليه إلى المستشفى وسط تدهور في حالته الصحية الخطر قبل ان يتم الإعلان رسميا اليوم عن وفاة اللاعب بيله .

وكان اللاعب بيله وبالتحديد في سبتمبر أيلول 2021 قد تلقى علاجا دوريا لخضوعه لجراحة استئصال ورم في القولون ، وحاليا بدأت المنصات الرقمية في تداول خبر وفاة اللاعب بيليه بصورة كبيرة جدا .

ونشر خليل صورة للمتوفى بيليه وعلق عليها : "الشهرة التي حصل عليها لن تنفعه يوم الحساب، الإنسان مهما بلغ من شهرة ومال، سيأتي يوم ويقول "يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ" نسأل الله حسن الخاتمة العافية من سوء المنقلب.

تقرير الطبي لوفاة بيليه

موعد دفن اللاعب بيليه

حتى كتابة هذه المقالة التي نرصد فيها خبر سبب وفاة اللاعب بيليه لم يتم الإعلان من قبل عائلة اللاعب البرازيلي بيليه عن موعد دفنه ومراسيم جنازته لكنه وحال تم الإعلان عن ذلك سوف نقوم في ارفاق الإجابة لكم على الفور في إجابة أخرى .

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وفاة اللاعب البرازيلي بيليه

ريان علق : "الراحل بيليه كان يؤمن بمشروع نهضة كرة القدم النسائية بوطننا الحبيب السعودية (@saff_wfd) 🇸🇦 وقفته مع مشروعنا العظيم سيبقى في ذاكرتنا للأبد ". خبر وفاة اللاعب بيليه محزن لمحبي كرة القدم العالمية.

من هو اللاعب بيليه ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها سبب وفاة اللاعب بيليه حيث يعد لاعب كرة قدم برازيلي محترف سابق لعب كمهاجم. وهو من مواليد 23 أكتوبر 1940 تريس كاراكوس، البرازيل الأرقام القياسية ولقد حقق اللاعب بيليه أرقاما قياسيا خلال مسيرته الكروية وهي على النحو التالي: إذ اللاعب بيليه يعد هدّاف المنتخب البرازيلي التاريخي: 77 (95 بما في ذلك المباريات الودية غير الرسمية) وهدّاف نادي سانتوس التاريخي: 643 (في 659 مباراة رسمية) .

ونواصل معكم في هذه المقالة التي شرحنا فيها وفاة اللاعب بيليه ، وحصل اللاعب على أكثر من سجل أهداف في كأس الإنتركونتيننتال: 7 وكما أن اللاعب بيليه يعد أكبر عدد من الهاتريك في كرة القدم العالمية: 92 ، و ويعد بيله أكثر من سجل أهداف مهنية في كرة القدم العالمية (بما في ذلك المباريات الودية): 1،283 (في 1،363 مباراة) .

اللاعب بيليه اصاحب الألقاب العظيمة أكثر من فاز بميداليات الفائزين بكأس العالم: 3 (1958، 1962، 1970) وهو يعد أصغر لاعب فاز بكأس العالم: بعمر 17 عامًا و249 يومًا (1958) .

أمثاله من خوارق كرة القدم الأسطوريين.. لا يتركون كرة القدم حتى بوفاتهم!#بيليه الذي قدّم كرة القدم للعالم عندما لم يكن لها صوت ⚽️#البرازيل pic.twitter.com/1QoPTgLEfC — سفيان خالد السعدون (@SuFian_ALSadoon) December 29, 2022

طبيعة مرض الراحل بيله الاسطورة

البوابة علقت على وفاة اللاعب البرازيلي بيليه : "جوهرة برازيلية اذهلت العالم بسحرها الكروي بيليه ودع العالم وهو احد افضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ".

طلال النحاس : أسرة كرة القدم حزينة لرحيل ايقونتها #بيليه الذي قدم الكثير لكرة القدم بعد ظهوره تغيرت كرة القدم الي الابد،، لم تعد اللعبة كما كانت في السابق، أصبحت اكثر إثارة وأكثر جاذبية وأكثر جمالا وبالتأكيد اكثر شعبية في كل أركان المعمورة. وداعا بيليه ".

محمود عبد النبي : " رحمك الله يا اسطورة و ايقونة كرة القدم 🥹 الافضل بالتاريخ مع مرور الزمن و تغير الاجيال وتعدد المواهب تبقى ثابت في جميع المقارنات ".

أبو احمد علق : "بيليه أسطورة كرة القدم الذي كان استثناءً في كل شيء.. أعطى للدّنيا صغيرها وكبيرها.. ناسها وعشبها.. خطوطها وخيوطها.. الدهشة كاملة مكملة.. ".

مروان علق على وفاة اللاعب البرازيلي بيليه : "وداعا لأحد أساطير اللعبة بيليه يرحل بعد صراع مع المرض وهو المتوج بثلاث القاب مونديالية في ١٩٥٨ و١٩٦٢ و١٩٧٠ ".