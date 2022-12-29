القائد النخالة: أولويات الشعب الفلسطيني في مواجهة الحكومة المتطرفة أن نكون موحدين في قتال الاحتلال

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: في العام 2022 شهد نشأة كتائب فلسطينية مسلحة في الضفة مثل كتيبة جنين وعرين الاسود

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: نستقبل عام 2023 بمعنويات وروحية أكبر على صعيد مواجهة العدو.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: في العام 2022 لم يتوقف العدو عن عدوانه وجرائمه بحق شعبنا

القائد النخالة : عام 2022 عام الصمود والتحدي لشعبنا الفلسطيني وشهد معركة (وحدة الساحات) وشهد إنشاء (كتيبة جنين).

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: نخوض الصراع مع العدو في كافة الساحات لأننا شعب واحد

القائد النخالة : معركة (وحدة الساحات) هي الحدث الأهم في 2022.

القائد النخالة : تحية لشعبنا الفلسطيني المجاهد تحية لإخواننا المسيحيين الفلسطينيين، باحتفالاتهم في أعياد الميلاد.

القائد النخالة نحن أمام تحدٍ كبير، وهذا العام نستقبله بكل صمود وإرادة لتعزيز المقاومة وقوانا الفلسطينية.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: المواجهة مستمرة مع العدو في الضفة المحتلة وغزة أيضاً تحشد وتستعد أكثر

القائد النخالة : نحن أمام عام مليء بالتحدي والمواجهة، ولا خيار أمامنا إلا الوحدة والقتال، وعلينا أن نقاتل جميعاً وبلا تردد.

القائد النخالة : نحن في مواجهة مستمرة، وما يحدث بالضفة من اشتباكات يومية وما يجري بغزة من تحضيرات عسكرية ومناورة الركن الشديد 3 جميعها رسائل لحشد القوة الممكنة للقوى الفلسطينية.

القائد النخالة : قضية الأسرى أولوية هامة لشعبنا الفلسطيني ولكافة قوى المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس.

القائد النخالة : لا نكل ولا نمل من أجل أسر الجنود عبر المعارك السابقة وما هو متوقع للمعارك القادمة وهو أمر محتمل

القائد النخالة : معركتنا مفتوحة ولم تتوقف طالما يمارس الاحتلال عدوانه وطالما بقي الاحتلال على أرض فلسطين

القائد النخالة : نحن كشعب فلسطيني نواجه تحديات عدة وظروف سياسية عدة

القائد النخالة : القوى الفلسطينية اختلفت في برامجها مع التعاطي مع الاحتلال و كافة جهود المصالحة لم نتوفق فيها

القائد النخالة : نحن في الجهاد الإسلامي جاهزون لأبعد مدى دون أي شروط ودون أي سقف للوحدة والتعاون العسكري وبمعزل عن أي موقف السياسي

القائد النخالة : على المستوى السياسي لم نجد نقطة التقاء وهناك طاقة أمل لأن نتوحد في الميدان وسنعتبر أنفسنا في الميدان العسكري وحدة واحدة

القائد النخالة : نحن كشعب فلسطيني نواجه تحديات وظروف سياسية عديدة.

القائد النخالة : نحن جميعاً أمام التهديد الصهيوني اليوم ويريد السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، ولا خيار أمام شعبنا إلا القتال وهذا ما سيفرض الوحدة السياسية ولا حلول سياسية مع المحتل

القائد النخالة : حلقات المقاومة في الساحات كافة مترابطة ومتماسكة وتكمل بعضها البعض والمواجهة لا تتوقف مع العدو

القائد النخالة: أدعو قوى المقاومة كافة لمواجهة العدو الصهيوني الذي يستهدفنا ويرمينا بقوسٍ واحدة.

القائد النخالة : على المستوى السياسي لم نجد نقطة التقاء وهناك طاقة أمل لأن نتوحد في الميدان، وسنعتبر أنفسنا في الميدان العسكري وحدة واحدة.

القائد النخالة : نحن في الجهاد الإسلامي جاهزون لأبعد مدى دون أي شروط ودون أي سقف للوحدة والتعاون العسكري وبمعزل عن أي موقف سياسي.

القائد النخالة : نحن جميعاً اليوم أمام التهديد الصهيوني، فالعدو يريد السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، ولا خيار أمام شعبنا إلا القتال، وهذا ما سيفرض الوحدة، ولا حلول سياسية مع المحتل.

القائد النخالة : أولويات الشعب الفلسطيني في مواجهة الحكومة المتطرفة التي تريد السيطرة على كامل الضفة أن نكون موحدين في قتال الاحتلال

القائد النخالة : أولويات الشعب الفلسطيني في مواجهة الحكومة المتطرفة التي تريد السيطرة على كامل الضفة أن نكون موحدين في قتال الاحتلال.

القائد النخالة : يجب علينا جميعاً أن نبحث اليوم عن عوامل الوحدة ولنتوحد

القائد النخالة : غزة ليست بعيدة عن المشهد وغزة جزء من عملية المقاومة

القائد النخالة : أقول لمقاتلينا في الضفة وكل فلسطيني غزة جزء أساسي في المشهد وأي عدوان سنكون السند الحقيقي والفاعل وغزة ليست مستبعدة وسنكون عند حسن ظنكم

القائد النخالة : نحن صنعنا قواعد اشتباك ولدينا معايير للحضور في الميدان ورسالة المناورة أمس أننا لسنا بعيدين عن المشهد الفلسطيني في الضفة وسنكون في الزمان والمكان المناسبين

القائد النخالة : أقول لمقاتلينا في الضفة وكل فلسطين، غزة جزء أساسي في المشهد، وأي عدوان سنكون السند الحقيقي والفاعل، وغزة ليست مستبعدة وسنكون عند حسن ظنكم.

القائد النخالة : نحن صنعنا قواعد اشتباك ولدينا معايير للحضور في الميدان، ورسالة المناورة بالأمس أننا لسنا بعيدين عن المشهد الفلسطيني في الضفة، وسنكون في الزمان والمكان المناسبين.

القائد النخالة: لستُ مع الخطاب الكبير الذي يفترض ويحدد زماناً معيناً لزوال "إسرائيل"، والمطلوب منا ليس أن نحدد زماناً لزوال الكيان بقدر ما علينا أن نواصل مواجهة العدو ودفعه إلى الوراء وصولاً لإزالته.

القائد النخالة : في ظل ما يواجهه الاحتلال من تحديات وتفكك المجتمع الصهيوني الداخلي يجب الاستفادة منها بوحدتنا وكخيار مقاومة ومزيد من التعاون والانفتاح لنكتب انتصارنا القادم إن شاء الله.

القائد النخالة : محور المقاومة له دور مهم في دعم وتعزيز المقاومة في فلسطين

القائد النخالة : في ظل ما يواجهه الاحتلال من تحديات وتفكك المجتمع الصهيوني الداخلي، يجب الاستفادة منها بوحدتنا وكخيار مقاومة ومزيد من التعاون والانفتاح لنكتب انتصارنا القادم إن شاء الله.

القائد النخالة : الفلسطينيون هم من يقاتلون في الميدان، و شعبنا الفلسطيني هو الذي يدافع عن نفسه ويواجه إرهاب المحتل

القائد النخالة : الفلسطينيون هم من يقاتلون في الميدان، و شعبنا هو الذي يدافع عن نفسه ويواجه إرهاب المحتل.

القائد النخالة : أدعوا الدول العربية لتقديم التزاماتها في دعم الشعب الفلسطيني وكف الحصار عنه

القائد النخالة : لا نجد حضن عربي للأسف وهذا يؤثر على أداء المقاومة، لا تتركونا في مواجهة الآلة الصهيونية الأمريكية التي تدعم المحتل بكل السلاح والعتاد

القائد النخالة : أدعوا شعوب الأمة العربية والإسلامية لتقديم دعمها المعنوي والاقتصادي لمساندة شعبنا للاستمرار في صموده وفي مواجهته الاحتلال الصهيوني

القائد النخالة : التقيت في فترة اعتقالي بالشهيد القائد الكبير سمير القنطار قضينا فترة في سجن عسقلان وشاركنا في نشاطات المعتقلات

القائد النخالة : سمير القنطار كان فلسطينياً مقاوماً -رغم جنسيته اللبنانية- في مواجهة المحتل الذي يريد الهيمنة على المنطقة العربية

القائد النخالة : كل من يرفع رأسه من الدول العربية ويدعم ويؤيد شعبنا الفلسطيني يفتح حرباً مع أمريكا و إسرائيل

يتبع..