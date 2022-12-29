بايدن يصدر بيانًا هامًا موجه إلى حكومة نتنياهو الجديدة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بادين، اليوم الخميس، أن واشنطن ستعارض أي سياسة قد تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو تعرض مشروع حل الدولتين للخطر والتي تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة والقيم المشتركة.

وشدّد بادين، في بيان له، على أن بلاده تؤيد السياسات التي تعزز أمن الاحتلال والتكامل الإقليمي وتدعم حل الدولتين والتي تقود إلى إجراءات متساوية للإسرائيليين والفلسطينيين، وفق قوله.

ومساء اليوم، صادر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على منح الثقة لحكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو.

وحصل نتنياهو وشركاؤه في الانتخابات الأخيرة التي تمت في نوفمبر الماضي على 64 مقعدًا من أصل 120.