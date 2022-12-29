بوتين يوجه رساله لنتنياهو.. ما تفاصيلها

وجهة فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لبيان صدر عن الكرملين، فإن الرئيس بوتين، رحب بعودة نتنياهو على رأس حكومة الكيان الصهيوني، آملا بتعزيز التعاون مع الدولة العبرية "في كل المجالات" بزعم ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وكان نتنياهو قد سبق أن وصف الرئيس الروسي بانه "صديق" في مناسبات عدة.

وأدى نتنياهو، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء للاحتلال، بعد منحه الثقة من البرلمان الاسرائيلي "الكنيست"، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة مع شركاؤه بـ 64 مقعدًا من أصل 120.