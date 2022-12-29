الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرات حربية اوكرانية ومقتل المئات

أسقطت وحدات من الجيش الروسي طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحيتين كما ودمرت راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" في دونيتسك، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الروسية.

وحسب بيان الوازرة، فقد بلغت عدد الخسائر البشرية الأوكرانية "أكثر من 20 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، ونحو 70 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).

كما وبلغت الخسائر 30 جنديا على محور جنوب دونيتسك، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا بين قتيل وجريح على محور دونيتسك".

ودمرت الجيش الروسي في مقاطعة خاركيف، مدفعي هاوتزر أميركيي الصنع، إلى جانب "تدمير 4 مراكز قيادة و83 وحدة فرعية مدفعية و102 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها".