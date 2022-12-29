حماس: المقاومة لن تسمح لحكومة الاحتلال بتجاوز الخطوط الحمراء ضد شعبنا ومقدساته

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتلال الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغول على شعبنا ومقدساتنا.

وقال قاسم خلال تصريح صحفي:" إن السياسات المعلنة لحكومة الاحتلال الجديدة تؤكد فاشيتها تجاه شعبنا ومقدساتنا وضد أسرانا الأبطال، وتوسيعها للاستيطان وتطبيق الضم للضفة الغربية، ما يعني أنها تعبث بصواعق تفجير حقيقية"، مؤكداً أننا أمام حكومة صهيونية جديدة، هي الأكثر يمينية وتطرفاً، سواء من حيث مكوناتها الحزبية أو شخصياتها الإرهابية، أو برامجها المعلنة.

ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن هذا الواقع يتطلب الإسراع في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل، داعيًا قيادة السلطة في رام الله إلى أن تعلن استعدادها للعمل الوطني المشترك لمواجهة التطرف الصهيوني المتصاعد.

وصادق الكنيست الصهيوني، مساء اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 63 صوتاً بعد أداءها اليمين القانوني.

وذكرت قناة كان العبرية، أن الكنيست الصهيوني صادق مساء اليوم على منح الثقة لحكومة نتنياهو الجديدة، بحيث صوت 64عضواً من الكنيست لصالح تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 عضواً.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت :" قبل قليل تم انتخاب أمير أوحانا رئيسا للكنيست بشكل رسمي".

يُشار إلى أنه تضم حكومة نتنياهو المنتخبة، 30 وزيرًا، 5 منهم من النساء، في ظل وجود غالبية يمنية متشددة تسيطر على الائتلاف الحكومي الصهيوني الحالي.