الكنيست يصادق على منح الثقــة لحكومة نتنياهو

صادق الكنيست الصهيوني، مساء اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 63 صوتاً بعد أداءها اليمين القانوني.

وذكرت قناة كان العبرية، أن الكنيست الصهيوني صادق مساء اليوم على منح الثقة لحكومة نتنياهو الجديدة، بحيث صوت 64عضواً من الكنيست لصالح تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 عضواً.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت :" قبل قليل تم انتخاب أمير أوحانا رئيسا للكنيست بشكل رسمي".

ويُشار إلى أنه تضم حكومة نتنياهو المنتخبة، 30 وزيرًا، 5 منهم من النساء، في ظل وجود غالبية يمنية متشددة تسيطر على الائتلاف الحكومي الصهيوني الحالي.

وقالت القناة 12 العبرية :"إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد غادر الكنيست دون أن يصافح رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو".