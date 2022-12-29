مصر تستدعي 51 لاعباً من أندية العالم..!

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم محاكاة تجربة فريق المغرب، في الاعتماد على اللاعبين المحترفين، من خلال استدعاء 51 لاعبا من عدة أندية خارج البلاد.

ويُشار إلى أن ذلك في إطار البحث عن إيجاد مواهب جديدة لديها الخبرة الأوروبية، قررت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم البحث عن مواهب شابة في فئات الناشئين بين 15 و19 عاما.

وقالت تقارير صحفية مصرية :" إن الاتحاد المصري استدعى 51 لاعبا ولاعبة بواقع 33 لفرق الرجال و18 من السيدات، لدعم المنتخبات المصرية في الفئات السنية المختلفة".

وعلى صعيد منتخبات الرجال، استدعي أحمد نادر السيد وصلاح باشا ومصطفى أشرف ويوسف المجيد وعمر عبدالمجيد وليوناردو الخلفاوي ومحمود فارس وسيد الغديري.

كما تلقى كل من كريم أشرف ونور البحار وكريم الأفندي وجوزيف فاروز وعبداللطيف أبوقورة وإسماعيل خيرالله وأحمد إبراهيم الخزامي وعبدالرحمن عاطف، استدعاء من الاتحاد المصري للعبة.

وضمت القائمة كذلك محمد علاء الأسواني ومحمود الدفري وعمر عبدالحكيم ومحمد الشيوي ورامز حفظ الله وبلال مظهر عبدالرحمن وأحمد ماهر ومحمد عز الدين وأمير صلاح وبلال موسى وسيف أشرف وتيبو غيبريال وسليم طلب وإنياس عبدالحميد وكريم أحمد وإبراهيم شريف حجاوي.

بينما كان اللاعب محمد طلبة لاعب بوخوم الألماني هو الوحيد الذي استدعي ولم يلب النداء حتى الآن.

وبدوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم :"أنه نجح في جمع بيانات 60 لاعباً ثم حصل على موافقة 33 منهم لتمثيل المنتخبات المصرية بفئاتها السنية المختلفة".

وفي ذات السياق، وعلى صعيد المنتخبات النسائية استدعيت 18 لاعبة لمنتخب السيدات المصري أملاً في النهوض بمستوى تلك الفئة في مصر.

جدير ذكره أنه ضمت قائمات اللاعبات المصريات المستدعاة سامية آدم وتلعب في نابولي الإيطالي وسارة عصام لاعبة باليستي الإسباني وسارة إسماعيل وتلعب في إسبانيا أيضا مع ملك تامر ورنيم أيمن.