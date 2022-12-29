"أوقاف القدس": قرابة 50 ألف مستوطن يهودي اقتحموا الأقصى في عام 2022

أوضحت دائرة الأوقاف في القدس، اليوم الخميس، أعداد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2022م.

وقالت الدائرة في تصريح صحفي:" إن قرابة 50 ألف مستوطن يهودي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عام 2022، هو الأعلى منذ بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد".

وصعدت الجماعات المتطرفة الصهيونية من دعواتها خلال الأشهر الماضية، لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك خلال هذا العام، بالتزامن من السياسيات والقرارات الحكومية الصهيونية ضد الفلسطينيين في السماح بدخول الأقصى، والتي تتعرض والقانون الدولي الذي يجرم المساس في الأماكن الدينية الإسلامية في مدينة القدس.