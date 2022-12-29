أفضل طريقة لعمل التشيز كيك بالشيكولاتة لذيذة وسهلة، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن طريقة عمل تشيز كيك بالشيكولاته، وخاصة النساء وربات البيوت اللواتي يبحثن باستمرار عن طرق إعداد الحلويات لأطفالهن وباقي أفراد الأسرة، ونقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل التشيز كيك بالشيكولاته اللذيذة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان أفضل طريقة لعمل التشيز كيك بالشيكولاتة لذيذة وسهلة، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال المقال إعجابكم.

طريقة التشيز كيك بالشيكولاتة سهلة

أولاً: المقادير

مكونات طبقة الشيكولاتة :

– 125 جرام من الزبدة.

– 50 جرام من الشيكولاتة الداكنة .

– 3 بيضات متوسطة الحجم . مخفوقين .

– 125 جرام من الدقيق .

– 20 جرام من مسحوق الكاكاو .

– 1 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

– 125 جرام من السكر الناعم .

– 75 جرام من حليب الشيكولاتة .

– 1 معلقة صغيرة من الكاكو للتزيين .





مكونات التشيز كيك :

– 300 جرام من الجبن كامل الدسم .

– 3 ملاعق من الكريمة السائلة .

– 2 ملاعق من السكر الناعم .

-1 معلقة دقيق ذرة.





ثانياً: طريقة التحضير

1– تسخين الفرن عند 300 درجة .

2– إذابة الزبدة و الشيكولاتة في مقلاة صغيرة علي نار هادئة وتركها حتي تبرد لمدة 10 دقائق ثم وضع الببض المخفوق .

3– وضع كل من الدقيق والكاكاو والسكر والبكيج بودر في وعاء . ثم إضافة قطع الشيكولاتة ووضعهم في خليط الزبدة والخلط جيداً ووضعها في صنية مبطنه بالقصدير ثم خبزها في الفرن لمدة 15 دقيقة حتي تتكون طبقة علي الكعك .

4– وفي نفس الوقت قم بخلط مكونات التشيز كيك ثم صبه علي الخليط المطبوخ حتي يصبح سلس وخبزه مرة أخري لمدة 15 دقيقة . ثم إخراجه من الفرن وتركه حتي يبرد ثم تقطيعه ورش الكاكاو فوقه للتزيين.