لابيد يكشف: وضعنا أسس انضمام السعودية لاتفاقات "أبراهام"

كشف رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد، مساء اليوم الخميس، أنّ "إسرائيل" بدأت حواراً إزاء انضمام السعودية إلى اتفاقيات "أبراهام" بالكامل.

وقال لابيد في تصريحات صحفية: "بدأنا حواراً إزاء السعودية ووضعنا أسس انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام بالكامل".

وأضاف: "في حال واصلت حكومة الاحتلال المسار الذي رُسم لإتمام الانضمام، يمكن الوصول مع السعودية إلى تطبيع كامل في وقتٍ غير طويل".

ويُشار إلى أنه قبل أسابيع، قال مسؤولون سعوديون كبار لقناة "i24NEWS" العبرية :"إنّ "تطبيع المملكة العربية السعودية مع "إسرائيل" ليس سوى مسألة وقت".

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير :"في لقاءٍ عقده في الأسابيع الأخيرة مع أعضاء من القوات الأميركية أن "العلاقات السعودية- الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم":" بأنّ رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنّ أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع "اتفاق سلام" مع السعودية".

الجدير بالذكر أن كل من :الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وقّعت مع "إسرائيل" اتفاقات تطبيع، برعاية الولايات المتحدة الأميركية.