أكثر من 3000 حالة اعتقال بالضفة والقدس خلال العام الحالي

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الحالي أكثر من 3000 عملية اعتقال في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم جيش العدو الصهيوني اليوم، الخميس، لتلخيص عملياته العسكرية في العام المنتهي.

وادعى جيش الاحتلال أنه ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح، وأغلق 14 ورشة لصنع أسلحة، وصادر 2.8 مليون شيكل بادعاء أنها مخصصة لمنظمات المقاومة الفلسطينية.

كما زعم جيش الاحتلال أنه شن عدة غارات على قطاع غزة، استهدفت 257 موقعا وتدمير نفقين هجومين، مدعياً أنه استشهد خلال الغارات 14 مقاتلاً من حركة الجهاد الإسلامي في أغسطس الماضي.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه أطلِقت قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، بينما شن الجيش الإسرائيلي 4 غارات في الأراضي اللبنانية وأطلق باتجاهها 58 قذيفة مدفعية خلال العام الحالي، بحسب البيان.

وأضاف :"أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 1000 طلعة جوية في الأجواء السورية واللبنانية وقطاع غزة، ونفذت البوارج الحربية الإسرائيلية أكثر من 30 عملية عسكرية، ونفذ أسطول الغواصات عشرات العمليات".