مستوطنون يمددون خط مياه لحظيرة أقاموها على أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية

يواصل المستوطنون في محافظات الضفة الغربية المحتلة، اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وسلبها بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، بدأ مستوطنون، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، بمد خط مياه، لحظيرة أقاموها أمس على أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن المستوطنين قاموا بمد خط المياه من مستوطنة "روعيه" لحظيرة المواشي التي أقاموها على مساحة دونم من أراضي المواطنين إلى الغرب من خلة مكحول بالأغوار.

وذكرت المصادر ذاتها، أن هذه الحظيرة ستكون مقدمة لبؤرة استيطانية جديدة تستولي على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية والزراعية المحيطة بها، وحرمان الأهالي من دخولها.