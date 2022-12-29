تصاعد العمليات الفدائية في الضفة خلال 2022 مئات بالمئة!

تصاعدت وتيرة العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2022، بعد مواصلة الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

ووفق موقع "واللا" العبري، فقد ارتفع عدد العمليات الفدائية في محافظات الضفة المحتلة، بنسبة مئات بالمئة، وذلك رداً على عمليات القتل والاضطهاد والاعتقال التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين المدنيين.

وفي التفاصيل، شهدت منطقة الضفة الغربية 285 عملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين خلال 2022، مقابل 61 خلال 2021 و31 خلال 2020 و19 فقط خلال 2019.

وقفز عدد قتلى العمليات في عام 2022 حيث قُتل 31 مستوطنات في عمليات مسلحة، مقارنة بـ 4 في عام 2021، 3 في عام 2020 و5 في عام 2019.

وفي عام 2022 كان هناك 7589 عملية رشق حجارة، مقارنة بـ 3805 في عام 2021.

كما حدثت زيادة في عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة، والتي بلغت 1,268 خلال 2022، مقارنة بـ 1022 في عام 2021.

وفي الساحة البحرية تم إحباط 30 عملية تهريب معظمها في المنطقة الواقعة بين قطاع غزة وسيناء.