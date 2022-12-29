كم بلغ عدد الطلاب في مدارس غزة والضفة والخرجين من الجامعات خلال2022 ؟

نشر مركز الإحصاء اليوم الخميس 29/12/2022 ، تقرير بشأن واقع السكان في الأراضي الفلسطينية بما فيها التعليم ، حيث أوضح أن عدد الطلاب الملتحقين في المدارس للعام 2022 بلغ فلسطين 1,358,410 طلاب وطالبة ، في حين بلغ عدد الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020/2021 في فلسطين 46,225 خريجاً وخريجة.

بلغ عدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 2021/2022 في فلسطين 1,358,410 طلاب وطالبة (منهم 672,567 ذكرا و685,843 أنثى)، بواقع 760,688 طالباً وطالبة في الضفة الغربية (منهم 373,519 ذكرا و387,169 أنثى) و597,722 طالباً وطالبة في قطاع غزة (منهم 299,048 ذكرا و298,674 أنثى).

بلغ عدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022 في فلسطين 225,975 طالباً وطالبة (منهم 86,992 ذكرا و138,983 أنثى)، بواقع 138,754 طالباً وطالبة في الضفة الغربية (منهم 49,069 ذكرا و89,685 أنثى) و87,221 طالباً وطالبة في قطاع غزة (منهم 37,923 ذكرا و49,298 أنثى).

بلغ عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020/2021 في فلسطين 46,225 خريجاً وخريجة (منهم 16,931 ذكرا و29,294 أنثى)، بواقع 32,277 خريجاً وخريجة في الضفة الغربية (منهم 10,763 ذكرا و21,514 أنثى) و13,948 خريجاً وخريجة في قطاع غزة (منهم 6,168 ذكرا و7,780 أنثى).