إيران تهدد بإغلاق نافذة المفاوضات النووية

هدد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية في إيران، بإغلاق نافذة المفاوضات النووية التي ما زالت "مفتوحة حتى اللحظة بسبب النفاق الغربي وخاصة الولايات المتحدة .

وأضاف عبد اللهيان عقب اجتماعات عقدها مع سلطان عُمان هيثم بن طارق: "لقد أكدنا خلال لقاءاتنا مع كبار المسؤولين العمانيين أننا لم نتفاوض من أجل التفاوض"، لافتا إلى أن بلاده شاركت لأشهر في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق، "وأكدنا أن نافذة التوصل إلى اتفاق لم تكن مشرعة دوما من قبل إيران، هذه النافذة مفتوحة اليوم، وإذا لم تتوقف الأطراف الأخرى خاصة أمريكا عن النفاق وإذا لم يتصرف الغربيون بواقعية، فليس من الواضح أن النافذة التي مفتوحة اليوم، ستبقى غدا مفتوحة أيضا".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله "في أن تنأى الأطراف الغربية بنفسها عن النفاق وأن تؤدي المفاوضات التي استمرت لأشهر إلى نتيجة، بحيث تستفيد منها جميع الأطراف".